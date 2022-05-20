Uşak'ta 19 Mayıs coşkusu fener alayıt ile sürdü - Haberler

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Uşak'ta 19 Mayıs coşkusu fener alayıt ile sürdü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Uşak'ta 19 Mayıs coşkusu fener alayıt ile sürdü

Uşak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yüzlerce vatandaşın katıldığı "Fener Alayı" yürüyüşü gerçekleşti.

Uşak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yüzlerce vatandaşın katıldığı "Fener Alayı" yürüyüşü gerçekleşti.

Uşak'ın en işlek yerlerinden birisi olan Ata Park Meydanı'nda başlayan yürüyüşe protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen yürüyüşte 50 metre Türk Bayrağı açılırken katılımcıları vatandaşlara da bayraklar hediye edildi. Mehteran takımının da eşlik ettiği yürüyüş yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Uşak Valiliği önünde son buldu. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Fenerbahçe, Mayıs, Uşak, Yerel, Haberler

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