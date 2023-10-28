Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi

UŞAK - Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bugün düzenlenen çelenk sunumu ile kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100.yıl dönümü dolayısıyla Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. Törene Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve siyasi parti il başkanları katıldı. Tören, Vali Ergün'ün ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın Atatürk abidesi önüne çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.