Urla Çeşmealtı'nda Su Taşkınları Bitecek - Haberler

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Urla Çeşmealtı'nda Su Taşkınları Bitecek

ANKA - Yerel
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Urla Çeşmealtı'nda Su Taşkınları Bitecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Urla’da 9 kilometre yağmursuyu hattı ile 3 kilometre atık su hattı inşa ediyor. Toplam 12 kilometrelik çalışma sayesinde Zeytinalanı, Şirinkent, Denizli, Güvendik ve Balıklıova mahallelerinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ayrıştırılarak bölgedeki taşkın sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Urla'da 9 kilometre yağmursuyu hattı ile 3 kilometre atık su hattı inşa ediyor. Toplam 12 kilometrelik çalışma sayesinde Zeytinalanı, Şirinkent, Denizli, Güvendik ve Balıklıova mahallelerinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ayrıştırılarak bölgedeki taşkın sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor.

İZSU Genel Müdürlüğü, Urla'da yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını da birbirinden ayırıyor. 12 kilometrelik atık su ve yağmur suyu hattı imalatını kapsayan çalışma ile aşırı yağışlar sonrası oluşabilecek taşkın ve su baskınlarının önlenmesi amaçlanıyor.

Dirençli kent hedefi kapsamında sürdürülen çalışmalarda 3 kilometre yağmursuyu, 1,5 kilometre atık su olmak üzere 4,5 kilometrelik hattın imalatı tamamlandı.

Şehir merkezinde olduğu gibi ilçelerde de hizmetlerini aralıksız sürdüren İZSU, Urla'da yıl sonuna kadar devam edecek projenin imalatlarını yaklaşık 16 milyon liralık maliyetle tamamlayacak.

ANKA / Yerel

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