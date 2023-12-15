Yerel seçimlere az bir süre kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden Urla Belediye Başkan Aday Adayı Uzm. Dr. Emek Atlas, Urla'nın önemli sivil toplum kuruluşlarının başında gelen Kent Konseyini ziyaret etti. Atlas, STK'ların kent gündemine dair olumlu sosyal değişimlerde önemli bir aktör olduğunun altını çizerken, çözüm odaklı projelerde birlikte yol yürüyeceklerini kaydetti.

Urla Belediye Başkan Aday Adayı Uzm. Dr. Emek Atlas, Urla Kent Konseyi'ni ziyaret etti.

Yerel seçimlere az bir süre kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden Urla Belediye Başkan Aday Adayı Uzm. Dr. Emek Atlas, Urla'nın önemli sivil toplum kuruluşlarının başında gelen Kent Konseyini ziyaret etti. Kent Konseyi başkanı Hadi Başman ve yönetim kurulu üyeleri ile biraraya gelen Urla Belediye Başkan Aday adayı Dr. Emek Atlas, Urla'nın sorunları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Atlas, STK'ların kent ile ilgili görüşlerine önem verdiğini belirtirken, kenti ortak akılla birlikte yönetmenin önemine dikkat çekti. Dr. Emek Atlas STK'ların kent gündemine dair olumlu sosyal değişimlerde önemli bir aktör olduğunun altını çizerken, çözüm odaklı projelerde birlikte yol yürüyeceklerini kaydetti.