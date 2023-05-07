Üreticinin sorunları sahada dinleniyor

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'ın katılımıyla, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından çiftçilerin tarımsal üretim ile ilgili karşılaştıkları sorunlarını tespit etmek üzere Söğüt'te bağlı Tuzaklı...

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'ın katılımıyla, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından çiftçilerin tarımsal üretim ile ilgili karşılaştıkları sorunlarını tespit etmek üzere Söğüt'te bağlı Tuzaklı ve Küre köylerinde çiftçi ile buluşuldu.

Müdür Yoldaş, köy kahvesinde çiftçilerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sohbet ortamında geçen köy kahvesi toplantısında üretim sezonu içinde olunması sebebiyle örtü altı domates yetiştiriciliğinin sorunları, karşılaşılan hastalık ve zararlılar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Çiftçiliğin çok meşakkatli bir iş olduğunu dile getiren Müdür Yoldaş, zor olmasına karşılık Türkiye için tarımda üretimin kalitesinin ve veriminin yüksek olmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Tarımın sürdürülebilirliği, üretimin devamlılığı için bakanlığımız her zaman çiftçinin yanında ve destekçisi, her türlü sorununu il ve ilçe müdürlüklerimizdeki teknik personele iletebilirsiniz" dedi.

Daha sonra örtü altı üretim yapan çiftçileri ziyaret ederek yetiştiriciliği yapılan ürünlerde hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı. Üreticiler ile birebir görüşülerek, yaşadıkları sorunların çözümlenmesi için gerekli iş ve işlemler için çalışma başlatıldı. - BİLECİK