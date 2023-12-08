Üreticilerin Süt Teşvik Primine Tepkisi: Sigorta Zorunluluğu Maliyetleri Artırıyor

Üreticinin süt teşvik primi alabilmesi için ineğini sigortalaması uygulaması maliyeti artırdığı için çiftçinin tepkisine yol açtı. Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, "Yem fiyatları çok arttı. Süt fiyatları artmıyor, düşüyor. Buzağı desteklerine birazcık zam yaptılar ama sigorta zorunluğu getirdiler. Hayvanları sigorta yaptıracaksın yaptıramazsan süt teşvik primi yok" dedi.

Gaytancıoğlu, bugün Edirne Merkeze bağlı Demirhanlı Köyünde süt üretimi yapan Ethem Uymaz'ın işletmesini ziyaret etti. Gaytancıoğlu, hayvanlarını sigorta yaptırmak için üreticilerin parası olması gerektiğini söyledi. Üretici Uymaz da, geniş kapsamlı sigortanın üreticiye pahalıya mal olduğunu, indirim yapılması gerektiğini kaydetti.

"ÇİFTÇİMİZİN YAPTIRABİLECEK GÜCÜ, PARASI OLMALI"

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye hayvan ithalatı yapıyor. Bir buçuk milyar dolar para ödüyor ama hayvancılık yapan işletmeler ise maliyetlerle karşı karşıya kalıyor. Yem fiyatları çok arttı. Süt fiyatları artmıyor, düşüyor. Buzağı desteklerine birazcık zam yaptılar ama sigorta zorunluğu getirdiler. Hayvanları sigorta yaptıracaksın yaptıramazsan süt teşvik primi yok. Zaten sizin yem, saman, veteriner, ilaç masrafınız var. Bir de sigorta… Süt teşvik primi zaten bir lira. Bir ton için bin lira ama zaten bunu da size 5-6 ay sonra ödüyorlar. Sürekli ödemiyorlar. Zaman zaman bu teşvik primlerini düşürüyorlar. Süt fiyatlarına da zam gelmedi. Geçen televizyonlarda alt yazı yazdı. 'Süt 15 lira oldu' dedi ama olmamış. Hala 12,5 lira ama markette peynir fiyatları hiç düşmüyor. Ha bire de artıyor. Süt hayvancılığına, besiciliğe destek verelim. Sigorta yapılsın, iyi bir şey ama çiftçimizin yaptırabilecek gücü, parası olmalı. Geniş kapsamlı yaptırmak istiyor çiftçi ama büyük meblağ. O yüzden dar kapsamlı yaptırmak zorunda kalıyor."

ÜRETİCİ UYMAZ: BİR YERDEN VERDİLER BİR YERDEN ALDILAR. BU ŞARTLARDA ÜRETİMİ BIRAKACAĞIZ

Süt üretimi yapan Ethem Uymaz da şunları kaydetti:

"Geniş kapsamlı sigortada maliyet yüksek, dar kapsamlı yapıyorsun, tazminat alamıyorsun. Hayvan hastalandı para yok. Geniş kapsamlı olduğu zaman 10 hayvana sigorta yaptırsan 45 bin lira gibi para çıkıyor. Dar kapsamlı yaptığımız zaman 3 bin 500 lira gibi bir rakam çıkıyor. Geniş kapsamlı yapsınlar, fiyatı düşürsünler. Biz de geniş kapsamlı yaptıralım. Dar kapsamlı yaptırıyoruz, buzağı, süt desteği alalım diye. Süt desteği tona bin TL, buzağı desteği bin lira oldu. Onun yanına sigorta çıkardılar. Bir yerden verdiler, bir yerden aldılar. Bu şartlarda üretimi bırakacağız, zararına uğraşacak halimiz yok. Kala kala köyde 3-5 kişi kaldık."