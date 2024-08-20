Üye Girişi
Haberler

Üretici Fındığını Sokağa Döktü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde bir üreticinin fındığının randımanı düşük olması nedeniyle satın alınmadı. Üretici, tepki olarak fındığını sokağa döktü.

Samsun'un Terme ilçesinde bir üreticinin fındığının randımanı düşük olması nedeniyle satın alınmadı. Olaya tepki gösteren üretici fındığını sokağa döktü.

Karadeniz fındığını vuran kahverengi kokarca zararlısı fındıkta randıman düşüklüğüne sebep oluyor. Samsun'un Terme ilçesinde de kokarca zararlısından dolayı bir üreticinin randımanı düşük olan fındığı zahireciler tarafından satın alınmadı. Duruma tepki gösteren üretici, fındık çuvalını sokağa dökerek sitemini gösterdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. Üreticinin bölgeden uzaklaşmasının ardından fındık tüccarları tarafından yoldaki fındık tekrar çuvallandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ekonomi samsun Terme Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne? Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? Fenerbahçe Young Boys maç yaptı mı? Fenerbahçe Young Boys kim eledi? Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem neden istifa etti? Eren Erdem CHP'den istifa etti mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaç defa katıldı? TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ şifresiz izleme linki! TRT 1 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 şifresiz izleme linki! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Sara neden yok, sakat mı? Sara Young Boys maçında yok mu? Barış Alper Yılmaz zehirlendi mi? Barış Alper Yılmaz neden hasta oldu? Okan Buruk cezalı mı, yedek kulübesinde neden yok? Okan Buruk neden ceza aldı? Davinson Sanchez neden yok, sakat mı? Davinson Sanchez Young Boys maçında yok mu? Kaan Ayhan neden yok, sakat mı? Kaan Ayhan Young Boys maçında yok mu? Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, CANLI İZLE! Barış Alper Yılmaz neden yok, sakat mı? Barış Alper Yılmaz Young Boys maçında yok mu?
title