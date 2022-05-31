Üreten kadınlar emeklerini sergiliyor - Haberler

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Üreten kadınlar emeklerini sergiliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Üreten kadınlar emeklerini sergiliyor

Maltepe Belediyesi'nin kadın danışma ve sosyal yaşam merkezlerinde çeşitli el işi kurslarında eğitim gören kadınlar, uzun uğraşlar sonucu yaptıkları ürünleri semt pazarlarında sergilemeye başladı.

Maltepe Belediyesi'nin kadın danışma ve sosyal yaşam merkezlerinde çeşitli el işi kurslarında eğitim gören kadınlar, uzun uğraşlar sonucu yaptıkları ürünleri semt pazarlarında sergilemeye başladı. Sergilenen eserleri satan kadınlar ev ekonomilerine de katkıda bulunarak hem üretiyor, hem de sosyal hayata katılıyor.

Kadınların Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren kadın danışma ve sosyal yaşam merkezlerinde aldıkları eğitim meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu merkezlerde okuma-yazma, el işi, kadınlara yönelik sağlık ve farkındalık eğitimleri gibi birçok konuda eğitim alan kadınlar ürettikleri havlu, lif vb. gibi el işlerini semt pazarlarında satışa sunmaya başladı. Bu çerçevede Fındıklı Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi kursiyerleri bin bir emekle yaptıkları ürünleri Maltepe semt pazarında sergiledi.

Kursiyerler eğitimler için Belediye Başkanı Ali Kılıç ve belediye yetkililerine teşekkür ederken halk, sergilenen ürünlere büyük ilgi gösterdi. Satışa konulan ürünlerden elde edilen gelir de kadınlara kalacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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