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URAP 2024-2025 Türkiye Üniversiteleri Sıralamasında Atatürk Üniversitesi İki Kategoride de İlk Sıralarda

URAP 2024-2025 Türkiye Üniversiteleri Sıralamasında Atatürk Üniversitesi İki Kategoride de İlk Sıralarda
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URAP tarafından açıklanan 2024-2025 dönemi üniversite sıralamasında, Atatürk Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında 9. ve vakıf üniversiteleri arasında 11. sırada yer aldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin başarı grafiğinin yükseldiğini vurguladı.

University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı (URAP), 2024-2025 dönemine ilişkin Türkiye'nin en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Buna göre Atatürk Üniversitesi ; Devlet Üniversitelerinin yer aldığı sıralamada 9, vakıf üniversitelerinin bulunduğu sıralamada ise 11. sırada yer alarak "En İyi Üniversiteler" arasında yer almaya devam ediyor.

URAP, Türkiye'nin en iyi üniversitelerini belirlerken Clarivate Analytics/InCites ile Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yayımladığı verileri temel aldı. Sıralamada öğretim üyesi başına düşen makale ve atıf sayıları, toplam bilimsel dokümanlar, uluslararası ve yurt içi ortak makaleler, TÜBİTAK'tan alınan proje sayıları ile doktora öğrenci oranı gibi kriterler dikkate alındı.

"Elde edilen başarılarla gururlanmaya devam ediyoruz"

2024-2025 URAP Türkiye Sıralamasını değerlendiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, başarı grafiğinin yükselerek devam ettiğini belirterek "Araştırma üniversitesi ünvanı ile çalışmalarımızı sürdürdüğümüz bu süreçte, elde edilen başarılar ile de gururlanmaya devam ediyoruz. Araştırma çıktılarımızın hem nitelik hem de niceliğini arttırmak üzere attığımız adımların sonuçlarını; toplam yayın ve proje sayımız, atıf sayımız, doktora mezun sayılarımızdaki artışlarda ve çeşitli kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirme raporlarında görmeye başladık. Atatürk Üniversitesi olarak araştırma performansımızla yakaladığımız ivmeyi sürdüreceğimize ve daha üst sıralarda yer alabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Üniversitemizi dünyada adından söz ettiren bir konuma taşımayı sürdürüyoruz"

Modern altyapısı ve nitelikli akademik kadrosuyla dünya ile rekabet edecek düzeyde olduklarının altını çizen Rektör Hacımüftüoğlu: "Çağın gereklerine uygun nitelikli eğitim anlayışımız, kalite güvencesini önceleyen bakış açımız ve oluşturduğumuz araştırma kültürü ile Üniversitemizi dünyada adından söz ettiren bir konuma adım adım taşımaya gayret ediyoruz. Kuruluşundan itibaren Atatürk Üniversitesini hak ettiği yere taşımak adına var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Akademik, idari çalışanlarımız ve öğrencilerimizle birlikte gösterdiğimiz çaba, bizleri daha başarılı bir geleceğe taşıyacaktır. Bu süreçte katkı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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