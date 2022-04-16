- Ünye Gücü FK, Süper Lig'e yükseldi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde Kadın Futbol Takımı oynadığı son maçında şampiyonluğunu ilan ederek Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi B Grubu'nda Ünye Gücü Kadın Futbol Kulübü, evinde karşılaştığı Kahramanmaraş Anadolu Spor'u 4-0 mağlup ederek sezonun son maçında şampiyonluğunu ilan etti. Ünye Gücü FK, Ünye Şehir Stadyumu'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Şampiyonluğu bütün camiaya hediye ettiklerini söyleyen Ünye Gücü Futbol Kulübü oyuncusu Gizem Yazıcı, "İki yıl üst üste şampiyon olduk. Ama bu şampiyonluğumuz daha anlamlı oldu. Sekizde sekiz yaptık ve hiç gol yemedik. Son iki maçımız kaldı ve onları güzel bir şekilde kazanarak bitirmek istiyoruz. Buradan camiamıza hayırlı olsun ve bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

"Bu sene namağlup rekorla şampiyon olduk"

Yaşadıkları her maçta namağlup sonuçlar alarak şampiyonluğa kavuştuklarını söyleyen Ünye Kadın Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Deniz Benli, "Ünye Gücü Futbol Kulübü olarak geçtiğimiz seneyi şampiyon tamamladık. Bu sene rekorları alt üst ederek Süper Lig'e çıktık. Şu an Ordu'da en üst ligde mücadele eden bir takımız. Bunu şehrimize armağan olarak değerlendirmek lazım. Seneye de Süper Lig takımlarını Ünye'ye de getirerek büyük bir mücadele sonunda şehre bir şampiyonluk katmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Şampiyonluk şehrimize armağandır"

Şampiyonluğu Ünye'ye armağan olduğunu söyleyen Ünye Gücü Futbol Kulübü Teknik Hocası Muhammet Kışla ise "Sezon başında verdiğimiz bir söz vardı. Biz bu 2. Lig'i şampiyon olarak tamamlayacağız ve 1. Lig'e yükseleceğiz diye biz sözümüz vardı. Bunu söylerken üç yıl önce temelini attığımız bu kadronun gücüne ve kapasitesine olan güvenimizden dolayı bu iddiamızı ortaya koymuştuk. İyi bir başlangıç yaptık. Yeni hedefimiz gol yemeden Giresun'a şampiyon olarak gitmek istiyoruz. Şampiyonluğu önce yönetim kurulumuza, bizlere maddi manevi destek veren ve bizleri tribünlerde gelerek izleyen sporseverlere armağan ediyoruz" şeklinde konuştu.

Şampiyonluk kutlamasına ayrıca AK Parti Ordu Milletvekilimiz Metin Gündoğdu, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve yönetim katıldı.