Ünye eski belediye başkanı Cerrahoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Yerel Haberler Ordu'nun Ünye ilçesi eski belediye başkanlarından olan ve hayatını kaybeden İsmail Cerrahoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Ordu'nun Ünye ilçesi eski belediye başkanlarından olan ve hayatını kaybeden İsmail Cerrahoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Kalp yetmezliği rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden Ünye Belediyesi eski belediye başkanlarından İsmail Cerrahoğlu (82) için Ünye Belediyesi önünde tören düzenlendi. Turgut Özal'ın Anavatan Partisi ile hükümet kurduğu ilk dönemlerinde 1984 ile 1989 yılları döneminde Ünye Belediye Başkanlığı görevini yürüten Cerrahoğlu, Büyük Cami'deki cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, MHP Eski İl Başkanı Naci Şanlıtürk, çevre ilçelerin belediye başkanları, Cerrahoğlu'nun yakınları ve sevenleri katıldı. Merhum Cerrahoğlu, Saraçlı Mahallesi'ndeki Fehmi Cerrahoğlu Camisi Menteşe Mezarlığı aile kabristanlığına defnedildi. - ORDU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Turgut Özal Ordu Ünye Yerel Haberler

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