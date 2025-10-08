Haberler

Ünye'den Gazze'ye Destek: Öğrenciler Bedenleriyle 'Gazze' Yazdı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 1.056 öğrenci, Gazze'ye yönelik saldırılara dikkat çekmek amacıyla okul bahçesinde bedenleriyle 'Gazze' yazısı oluşturdu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği etkinlik kapsamında Türk ve Filistin bayrakları dalgalandırıldı ve etkinlik bir resim sergisiyle sona erdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bin 56 öğrenci, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek için okul bahçesinde bedenleriyle "Gazze" yazısı oluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında Ünye Mehmet Refik Anadolu Lisesi öğrencileri, beden eğitimi öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları koreografiyle Gazze'ye destek verdi. Öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla okul bahçesinde toplandı.

Okul Müdür Başyardımcısı Kenan Cebeci, Gazze'nin Ünye'den daha küçük bir bölge olduğunu belirterek, "Gazze 360 kilometrekarelik bir alana sahip, Ünye ise 469 kilometrekare. Bu küçücük toprak parçası yıllardır abluka altında, büyük bir insanlık dramı yaşanıyor" dedi.

Etkinlik, okulun görsel sanatlar öğretmeni Özlem Abay ve öğrencisi İrem Çakmak tarafından hazırlanan Gazze temalı resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
