Ünye'de Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Ödül Töreni

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere yönelik düzenlenen 'Yazınla Yazıma Dokun' temalı yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Öğrencilerin kurs süresince edindikleri dini ve ahlaki kazanımları kendi bakış açılarıyla yazıya dökmeleri hedefiyle düzenlenen yarışmaya Ünye ilçesinden katılan Nisanur Atar, Ebrar Demir ve Zeynep Aydın hem ilçe, hem de il genelinde başarı gösterdi. Ünye İlçe Müftülüğü'nde gerçekleşen törende, İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan ve Şube Müdürü Muhammet Fethullah Peru, başarılı öğrencileri tebrik ederek onlara hediyelerini takdim etti.

Yarışmanın, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmelerine de katkı sağlayan önemli bir faaliyet olduğu vurgulandı. - ORDU