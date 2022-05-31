Ünye'de trafikte 'bakım' yoğunluğu - Haberler

Ordu'nun Ünye ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan çevreyolu, şehir merkezindeki trafik akışını olumsuz yönde etkiledi.

Ünye ilçesindeki çevreyolunda yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bu yolu kullanacak araçlar, Ünye sahili ve şehir merkezindeki yollara yönlendirildi. Özellikle Niksar Caddesi üzerinde yoğunlaşan araç akışı trafiği olumsuz yönde etkiledi. Karadeniz Sahil Yolu akşam saatlerinde ciddi bir araç kalabalığına ulaşırken, sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşadı. Şehir merkezinden geçen Niksar Caddesi trafiği de sahil yoluna dahil olunca uzun araç kuyrukları oluştu.

Ağır tonajlı araçların dikkatli ve yavaş şekilde ilerlediği Karadeniz Sahil Yolu'nda polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak, sürücülere yardımcı oldu. Yoğun trafik nedeniyle yollarda maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.

Öte yandan çalışmaların yaklaşık bir hafta boyunca devam edebileceği belirtildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Yerel