Ünye'de Öğrencilerden Gazze'ye Destek Hayır Çarşısı

Ordu'nun Ünye ilçesinde öğrenciler, Gazze'deki insani duruma dikkat çekmek ve yardım toplamak amacıyla 'Gazze'ye Bir Nefes' sloganıyla bir hayır çarşısı düzenledi. Programa katılan öğrenciler, sosyal sorumluluk bilincini artırarak topladıkları 50 bin 780 TL'yi Gazze'ye gönderecek.

Ordu'nun Ünye ilçesinde öğrenciler Gazze'deki insani krize dikkat çekmek ve destek olmak amacıyla hayır çarşısı düzenledi.

Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi'nde bin 60 öğrencinin desteğiyle hazırlanan "Gazze'ye Bir Nefes" sloganlı hayır çarşısı, hem yardım toplama hem de öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini artırma hedefiyle gerçekleştirildi.

"İnsanlık ve vahşet noktasında en büyük olaylardan biri yaşandı"

Düzenlenen hayır çarşısında Gazze'deki duruma duyarsız kalmadıklarını ifade eden Müdür Baş Yardımcısı Kenan Cebeci, "Biz, 'Gazze'ye Bir Nefes' sloganıyla yola çıktık. Gazze'deki olup bitenleri gerçekten biliyor ve görüyoruz. Siyonizm'in son yıllarda insanlık ve vahşet noktasında gösterdiği en büyük olaylardan biri yaşandı. Ateşkes anlaşması imzalanmasına rağmen sonuç değişmedi. Geçen süre içerisinde yüzün üzerinde Filistinli öldürüldü ve bir o kadar da saldırı gerçekleştirildi. Artık ateşkes diye bir şey de yok. Açlıktan ölen insanlardan bahsedilirken 460'ın üzerinde insan açlıktan ölüyor ve yaklaşık 130 tanesini ise çocuklar oluşturuyor. Yani dokunulması mümkün olmayan masum insanlar zarar görüyor. Biz de bu anlamda, bu insanların derdine derman olmak, onlara merhem olabilmek adına karınca kararınca bir hayır çarşısı düzenledik. Buradaki amacımız, hem gençlerimizin böylesi bir olaya karşı duygusal boyutta gelişimini sağlamak ve çocuklarımızda o duyarlılığı oluşturmak, hem de elde edilen miktar ile Gazze'deki insanlara nefes olmayı amaçladık. Arkadaşlarımızın ve öğrencilerimizin desteğiyle güzel bir hayır çarşısı kuruldu ve gayet güzel, dolu dolu geçti. Temennimiz odur ki mazlum coğrafyadaki Filistin, Gazze, Doğu Türkistan ve Arakan'daki mazlum insanlar en kısa sürede bizler gibi hürriyetlerine kavuşur" dedi.

Programda toplanan 50 bin 780 TL ilgili kurumlar aracılığıyla Gazze'ye gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


