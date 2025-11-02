Ünye'de Filistinli Müslümanlara Destek İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde, "Gazze İçin El Ele" sloganıyla Filistinli Müslümanlara yönelik destek amacıyla hayır çarşısı düzenlendi.

Ünye İlçe Müftülüğü ve müftülüğe bağlı Kur'an kursu hocalarının desteğiyle Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Cami bahçesinde düzenlenen hayır çarşısına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hayır çarşısının amacının yıllarca zulüm altında olan Filistinlilerin acılarını bir nebze olsun dindirmek olduğunu belirten Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Cami İmam Hatibi Mustafa Geniş, "Bizler, yıllarca zulüm altında olan Filistinli kardeşlerimizi bir nebze olsun acılarını dindirmek amacıyla camimizin bahçesinde hayır çarşısı düzenledik. Halkımızın yoğun katılımıyla güzel geçti. Herkes için güzel bir birliktelik oldu. Bundan sonrada hep birlikte elimizden geldiğince bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Bu güzel günleri hep birlikte yaşayalım. Filistin'deki kardeşlerimizin acılarını dindirmek için bir yardım gönderebilmek, bizim için büyük bir mutluluktur. Hep birlikte ülke, millet ve İslam alemi olarak bu tür hizmetlerimizi yapacağız" dedi.

Düzenlenen hayır çarşısında toplanan gelir, ilçe müftülüğü aracılığı ile Filistin halkına gönderilecek. - ORDU