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Ünye'de geleneksel kent bayramlaşması

İhlas Haber Ajansı - Ümit Güngör - Yerel
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Ünye'de geleneksel kent bayramlaşması Ordu'nun Ünye ilçesinde geleneksel hale gelen Kent Bayramlaşması programı düzenlendi.

Ünye'de geleneksel kent bayramlaşması

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde geleneksel hale gelen Kent Bayramlaşması programı düzenlendi.

Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Belediyesi iş birliği ile her yıl geleneksel hale gelen ve geçtiğimiz pandemi döneminde yapılamayan kent bayramlaşması, bu yıl ilçe protokolü, parti ve STK temsilcileri ile vatandaşların katılımlarıyla gerçekleşti.

Bayramlaşma programında konuşan Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, "Bayramlar kardeşlik duygularının geliştiği, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın arttığı çok önemli günlerdir. Ben herkesin bayramını tebrik ediyor saygılar sunuyorum" dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Pandemiden sonra ilk Ramazan Bayramı'nda böyle bir araya gelebilmiştik. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde çok güzel bir bayramı eda etmiştik. Yine bu anlamda Kurban Bayramı nedeniyle bir araya gelerek bayram mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Bu bayramda bir diğer önemli husus ise büyüklerimizi ve hastalarımızı ziyaret etmektir" diye konuştu.

Ak Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, "Bayramlar birlik ve beraberliğimizin kardeşlik ve dostluğumuzu en üst seviyede yaşayacağımız müstesna günlerdir. Bu vesile ile kurban bayramına ulaşmanın hazzını ve mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Büyük Birlik Partisi Ordu İl Başkanı Durmuş Zor, "Ünye'deki birlik ve beraberliğin bütün farklılıklara rağmen şuurunu burada görüyoruz. Yıllar öncesinde başladı bu gelenek ve halen devam ediyor. Ben birlik ve beraberliğimizin devamını bayram sevincinde devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak programda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Ünye İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Öztürk ise, "Kurban teslimiyet demektir. Bizlerde vatanımız ve milletimiz için buradayız. Allaha şükürler olsun ki bizleri bu bayramda huzur içerisinde bu bayramı kutlamayı sağlayan devlerimize, kurumlarımıza ve sınırımızda bizler için huzurlu bayram geçirmemizi sağlayan emniyet teşkilatımıza, Mehmetçiklerimize saygılarımızı sunuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Yapılan konuşmaların ardından Kent Bayramlaşması gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - Yerel

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