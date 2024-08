GSO Başkanı Adnan Ünverdi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Milli Mücadelemizin büyük zaferle sonuçlandığı bu özel günü kutluyor, aziz atalarımızı rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'da başlattığı istiklal mücadelesinin, tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmemiş milletimizin destansı mücadelesiyle zafere ulaştığını belirten Ünverdi mesajında, "Aziz milletimiz şartlar ne olursa olsun vatan, bayarak, istiklal ve istikbalinden asla taviz vermemiştir. Bu uğurda şehit düşmüş, gazi olmuş ama hiçbir gücün boyunduruğu altına girmemiştir. Genç yaşlı demeden kadını erkeği ile verilen eşsiz mücadele dünya tarihine altın harflerle yazılmış, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanmıştır. Tarihimizin dönüm noktalarından olan 30 Ağustos, Aziz Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlüğümüzün sembolü olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez' diyerek, Anadolu'nun Türk Milletinin ebedi vatanı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bizler de Büyük Önder Atatürk ve şanlı ecdadımızın canı pahasına verdikleri mücadele ile bizlere emanet ettikleri vatanımıza sahip çıkacak, Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatacak ve nesilden nesile Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacağız. Bugün tüm dünya savaş riski altındayken ve bölgemizde oynanmak istenen oyunlar karşısında; atalarımızın yokluk içerisinde destan yazdığı bir milletin evlatları olarak, onlardan aldığımız ilham ve güçle birlik ve beraberlik içerisinde Atamızın işaret ettiği değerler ışığında her alanda gelişmeye, kalkınmaya ve büyümeye devam edecek, her türlü tehdit karşısında dosta güven düşmana korku vermeyi sürdüreceğiz. Şanlı tarihimiz bizim için en büyük örnek ve atalarımızdan aldığımız ilham en büyük güç kaynağımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ay yıldızlı bayrağımız altında hür ve özgür yaşamamızı sağlayan tüm vatan kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zaferinin 102. yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP