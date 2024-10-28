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Ünverdi'den 29 Ekim mesajı

Ünverdi'den 29 Ekim mesajı
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Büyük Önder Atatürk'ün, en büyük emanetim dediği Cumhuriyetimizin ikinci asrında daha güzel yarınlar için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam...

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Büyük Önder Atatürk'ün, en büyük emanetim dediği Cumhuriyetimizin ikinci asrında daha güzel yarınlar için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi mesajında, 19 Mayıs 1919'da Büyük Önder Atatürk'ün önderliğinde başlayan Kurutuluş Mücadelesinin destansı kahramanlıklarla Cumhuriyete giden yolu açtığını belirtti.

Aziz Türk milletinin vatan, bayarak, istiklal ve istikbali için canını ortaya koyarak verdiği şanlı direnişin en güzel hediyesi olarak, Başkomutan Atatürk'ün aziz milletimize Cumhuriyeti armağan ettiğini belirten Ünverdi, "Aziz atalarımız tarih boyu çok büyük imtihanlardan geçmiş, hiçbir zaman esarete boyun eğmemiştir. Zorluklar ve yokluklar içerisinde millet olma bilinciyle canı pahasına büyük bedeller ödemiştir. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' diyerek dünyanın en gelişmiş ordularına karşı verilen Kurtuluş Mücadelesinin neticesinde kazanılan büyük zaferin ardından, Cumhuriyetin ilanı ile egemenlik kayıtsız şartsız millet iradesine geçmiştir. O günden buyana hep gelişen ülkemiz için Cumhuriyetimizin aydınlığında ilerlemek, ülkemizi çok daha müreffeh bir noktaya ulaştırmak hepimiz için bir bayrak yarışı, nesilden nesile bir ödev ve sorumluluktur. Dünyada ve özellikle bölgemizde savaşın yayıldığı ve gözyaşının akmaya devam ettiği kaotik ortamda atalarımızdan aldığımız ilham ve cesaretle, tarih boyu bizi büyük zaferlere taşıyan ve en büyük gücümüz olan birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmalı ve kenetlenmeliyiz. Büyük Önder Atatürk'ün, 'Türk kuvvet ve zekasının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur' sözleri ile aziz milletimize duyduğu inanç, bizim için en büyük cesaret ve özgüven kaynağıdır. Biz bu şiarla, 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' anlayışını kalbine yazmış, Çanakkale'de, Sakarya'da, Antep'te şehit düşmüş, gazi olmuş ama bayrağı yere düşürmemiş bir milletiz. Bundan sonra da Cumhuriyetimizin aydınlık yolunda ilimle, bilimle daha fazla çalışacak ve ülkemizi her alanda dünyanın en güçlü ve gelişmiş ülkelerinden birisi haline hep birlikte getireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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