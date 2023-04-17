Unutulmaya yüz tutmuştu: Kolonyacılık mesleği yeniden canlandı

Ordu'da babasından aldığı kolonyacılık mesleğini devam ettiren Ahmet Tepe, unutulmaya yüz tutan mesleğinin yeniden hareketlendiğini söyledi.

Ordu'da 1970 yılında Sabri Tepe tarafından açılan kolonyacı dükkanı, günümüzde de müşterilerini ağırlıyor. Geçen yıllarda hazır kolonyaların yerine cam kavanozlardan dolum yapılırken, babasından devraldığı dükkanı işleten Ahmet Tepe, bu geleneği de sürdürüyor. Tepe, yaklaşık 50 yıllık mazisi olan cam kolonya tüplerinden dolum gerçekleştiriyor.

"Allah ömür verdiği sürece devam edeceğiz"

1970 yıllarında baba Sabri Tepe'nin başlattığı işyerini aynı gelenek ile devam ettireceğini söyleyen Ahmet Tepe, "Önce Düzce'de bir mahalli kolonya firması ile başladık. Rahmetli babamızdan biz devraldık ve sattığımız ürün de kaliteli. Allah ömür verdiği sürece 50 yıllık bu geleneği sürdüreceğiz. Bu mesleği Ordu'da bizden başka yapan yok, Karadeniz Bölgesi'nde de çok az. Biz hazır paketlerin yanında ayrıca kolonya dolumu da yapıyoruz" dedi.

"Unutulmaya yüz tutmuştu, yeniden hareketlendi"

Mesleğinin özellikle pandemi sürecinde yeniden hareketlendiğini kaydeden Ahmet Tepe, "Geçen yıllarda 'misafir kolonyası' olarak misafir geldiğinde ve giderken ikram edilirdi. Bir ara açık parfümler çoğalınca bu alışkanlık azalmaya başladı. Bizim kolonya alışkanlığını sürdüren 60 yaş ve üzeri gurup idi. Ancak pandemi sürecinde gençler de mikrop öldürücü özelliği olduğu için kolonyanın önemini fark ettiler ve kullanmaya başladılar. Bu sayede eski alışkanlık geri dönmeye başladı. Talepler gayet güzel, unutulmaya yüz tutmuştu ama yeniden bu sektör hareketlendi" şeklinde konuştu. - ORDU