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Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekler Ödüllendirildi

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Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yaşatan 17 esnaf ve sanatkara ödül verdi. Törende farklı kategorilerde toplam 15 kişi ödüllendirildi.

(ANKARA) - Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği ve bünyesinde faaliyet gösteren Ahi Enstitüsü, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yaşatan 17 esnaf ve sanatkarı ödüllendirdi.

Dünya Ahiler Ödülleri, 2024 yılı için 6 kategoride 15 esnaf ve sanatkara verildi.

Ankara'nın Yenimahalle İlçesinde bulunan Aşık Mikayıl Azaflı Konferans Salonu'ndaki ödül töreni, Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Bakanı Fehmi Çalmuk'un açılış konuşmasıyla başladı.

"Unutulmaya yüz tutmuş meslekler" kategorisinde tahta çivili ayakkabı ustası Erol Hakan, şal şefik kumaşı terzisi Ahmet Ulak ve sıcak demir ustası Mustafa Uyan ödül aldı.

"Üçüncü kuşak mesleği sürdürenler" kategorisinde ise taş baskı ustası Ahmet Duran Yaşin, bıçak ustası Muzaffer Tunç, künefe ustası Mustafa Recep İpar ve klarnet ustaları Erman, Eren ve Ege Özdemir kardeşler ödül alırken, "Mesleğini sanatla buluşturanlar" kategorisinde, kelle paça ustası Remzi Ulaş ve kahvaltıcı Yusuf Konak ödül aldı.

Törende ödül alan diğer esnaflar ise İsmet Ölmez, Mustafa Keskin, Hüseyin Taklacı, Pınar Gören, Adnan Uncu ve Mehmet Kuşdoğan oldu.

Ödül töreni, Müzisyen Bayram Bilge Tokel'in konseri ile sona erdi.

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Kaynak: ANKA / Yerel
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