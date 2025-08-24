UNRWA Genel Komiseri: Gazze'de Kıtlık Alarmı!

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nde ilan edilen kıtlığa değinerek, "'Bir daha asla' sözü, bilinçli olarak tekrarlandı. Her geçen saat ölüm demek" dedi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde ilan edilen kıtlığa değinerek, acil ateşkes çağrısında bulundu. Lazzarini, "Gazze halkını vuran son felaket: kıtlık. Her haliyle bir cehennem yaşanıyor. 'Bir daha asla' sözü bilinçli olarak tekrarlandı" dedi.

"Her geçen saat ölüm demek"

Gazze'de yaşananların nesiller boyunca insanlığı takip edeceğini aktaran Lazzarini, insani değerlerin reddedilmesinin en çirkin ifadesinin "inkar" olduğunu belirtti. Lazzarini, "İsrail hükümetinin farklı bir anlatıyı desteklemeyi bırakması, insani yardım kuruluşlarının kısıtlama olmadan yardım sağlamasına izin vermesi ve uluslararası gazetecilerin Gazze'den bağımsız haber yapabilmesine olanak tanıması zamanı geldi. Her geçen saat ölüm demek. Kapıları açın. Hemen ateşkes sağlanmalı" dedi. - CENEVRE