Ünlü 'Sifon' limonatada sezon açıldı - Haberler

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Ünlü 'Sifon' limonatada sezon açıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ünlü 'Sifon' limonatada sezon açıldı

Eskişehir'in simgesi haline gelen portakal, limon, şeker, karbondioksit ile suyun karışımından hazırlanan 'sifon limonata' yaz ayının gelmesiyle birlikle tezgahlarda yerini aldı.

Eskişehir'in simgesi haline gelen portakal, limon, şeker, karbondioksit ile suyun karışımından hazırlanan 'sifon limonata' yaz ayının gelmesiyle birlikle tezgahlarda yerini aldı.

Sıcak yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşların sevdiği içeceklerden biri olan sifon limonata, Odunpazarı'nın en önemli simgelerinden biri haline geldi. Eskişehir'in geleneksel içeceği, vatandaşın isteği üzerine küçük ve büyük bardaklarda servis ediliyor. Bu günlerde kafelerde ortalama 20 liraya satılan limonata ve portakal sularının aksine sifon limonata tezgahlarında içecekler, küçük boy 5 liraya, büyük boy ise 8 liraya satılıyor.

"Portakal, limon, şeker, karbondioksit ve suyun karışımdan yapılıyor"

Çocukluğundan beri sifon limonata ve portakal suyu satıcılığı yapan Abdullah Satır, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte satışlarının artmasından memnun olduğunu dile getirdi. Okulların kapanmasıyla satışların daha da artacağından bahseden Satır, "Yaz ayının gelmesiyle birlikte sezonu açtık. Şu anda satışlarımız iyi. Okulların kapanmasıyla birlikte daha iyi olacağını zannediyorum. Çocukluğumdan beri sifon limonata yapıyorum. 30-35 senedir Eskişehir'de satılan bu içecek, portakal, limon, şeker, karbondioksit ve suyun karışımdan yapılıyor. Uzun yıllardır satılan sifon limonata Eskişehirlilerin vazgeçilmezi olmuş durumda" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Odunpazarı Eskişehir Yerel Haberler

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