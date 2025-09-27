Ünlü Şarkıcı Güllü İçin Hayranları Lokma Döktürdü

(EDİRNE) - Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü için hayranları, Edirne'de hayrına lokma döktürdü.

Halk Eğitim Merkezi karşısındaki arabada pişirilen lokmalar, Güllü'nün sevilen şarkıları eşliğinde vatandaşlara ikram edildi.

Güllü'nün posterinin yer aldığı standa hayranları, "Seni unutmayacağız" notunu yazdı. Lokma alan vatandaşlar, Güllü'nün genç yaşta ani ölümü karşısında üzüntülerini dile getirdi.

Lokma pişiren Atakan Yerkayar, "Kendisi sevdiğimiz bir ablamızdı. Hayır lokmasını dökmekten büyük mutluluk duyuyorum. Başımız sağ olsun. Türkiye için söyleyeceğimiz bu…" diye konuştu.