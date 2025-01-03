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Ünlü Sanatçı Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti

Ünlü Sanatçı Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti
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Antalya'da tedavi gören Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi uçakla İstanbul'a getirildi ve yarın defnedilecek.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi uçakla İstanbul'a geldi. 79 yaşında hayatın kaybeden sanatçının cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi bugün öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanına geldi. Tayfur'un cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi.

Yarın defnedilecek

Sanatçı Ferdi Tayfur için 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi, Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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