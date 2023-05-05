Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ünlü saç tasarımcısı HY, ödüle doymuyor

Ünlü saç tasarımcısı HY, ödüle doymuyor

Yerel Haberler

Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, Antalya'da düzenlenen yarışmada ödül alarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, Antalya'da düzenlenen yarışmada ödül alarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Birçok ünlü ismin tercihi olan saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı ekibiyle birlikte Antalya'da düzenlenen Osman Balcı Masterclass yarışmasına katıldı. 1-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya katılan Hasan Hüseyin Yılmaz ve ekibi, tasarımları ve görsel şölenleriyle onur ödülüne layık görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antalya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title