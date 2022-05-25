Ünlü Pehlivanlar Kızıklı'da Er Meydanına Çıkacak - Haberler

Burhaniye Belediyesi, 25 Haziran'da başlayacak 7. Geleneksel Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne ev sahipliği yapıyor.

Burhaniye Belediyesi tarafından bu sene 7'ncisi düzenlenecek olan Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri için geri sayım başladı.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in ev sahipliğinde 25 Haziran'da yapılacak güreşlere, Türkiye'nin önemli baş ve başaltı yağlı güreş pehlivanlarının yanı sıra çok sayıda diğer boylarda pehlivan katılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Kızıklı Kırsal Mahallesi'nde bulunan er meydanında yapılacak müsabakalarda Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Fatih Atlı, İsmail Koç, Serhat Gökmen, Ertuğrul Dağdeviren gibi ünlü başpehlivanlar er meydanına çıkacak.

25 Haziran sabah saat 10.00'da başlayacak ve gün boyu sürecek güreşler başpehlivanlık final güreşleriyle sona erecek.