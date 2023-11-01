Ünlü markalar kahve fiyatlarına zam yapınca belediyeler harekete geçti

Başkan Yıldırım'dan öğrencilere 15 TL'ye kahve sürprizi

Ümraniye Belediyesi'nden öğrencilere 15 TL'ye kahve

İSTANBUL - Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın gençlere verdiği 'indirimli kahve' sözü 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kurulan modern kiosk ile gerçeğe dönüştü. Hizmete açılan 'Bir bAŞKa Kahve' ile Ümraniye'de yaşayan 14-30 yaş aralığındaki öğrencilere tüm kahve çeşitleri 15 TL oldu.

Ümraniye Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda hizmete açılan 'Bir bAŞKa Kahve' ile Ümraniye'de yaşayan 14-30 yaş arasındaki öğrencilere indirimli kahve satışı başladı. Ümraniye Gençlik Kartı'na üye olan öğrenciler 'Bir bAŞKa Kahve'den 15 TL'ye indirimli kahve alabiliyorlar. Meydanda kurulan kiokstan öğrenciler; filtre kahve, Americano, espresso, macchiato, cappucino ve Türk kahvesi gibi tüm kahve çeşitlerinden günde 3 tanesini 15 liradan satın alarak hem ucuza hem de keyifle içebiliyorlar.

"Gençler istedi bizler yaptık"

Başkan İsmet Yıldırım, hizmete giren 'Bir bAŞKa Kahve' ile ilgili, "Gençlerimizle sık sık bir araya gelip, sohbet ediyoruz. Bu sohbetlerimizde bizden uygun fiyata kahve içebilecekleri bir satış noktası açmamızı istemişlerdi. Biz de Ümraniye Belediyesi olarak gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayarak "Bir bAŞKa Kahve"yi kardeşlerimizin hizmetine açtık. Bugün piyasada bir fincan kahve 50 ila 60 liradan satılıyor. Biz de hizmete açtığımız bu nokta ile her çeşit kahveyi 15 lira gibi çok uygun bir fiyata gençlerimize sunduk. Gençlerimiz bizim için çok değerli. Onların dilek ve taleplerini görmezden görmemiz mümkün değil. Biz sözümüzü tuttuk. Genç kardeşlerimizden de çok çalışarak, başarılı olmaları sözünü aldık" dedi.

Gençlerden Başkan Yıldırım'a teşekkür

"Bir bAŞKa Kahve"yi çok beğendiğini dile getiren Ömer Faruk Yılmaz, "Uygun fiyata dilediğimiz kahveyi içebiliyoruz. Bu imkanı bize sunan başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Büşra Çırak ise "Bir bAŞKa Kahve"yle ilgili olarak, "Başkanımıza, isteğimizi yerine getirdiği için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir mekan oldu. Arkadaşlarımızla birlikte ucuza kahve içebiliyoruz" dedi.