Ünlü halk müziği sanatçısı engellilerle bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünlü halk müziği sanatçısı engellilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ünlü halk müziği sanatçısı engellilerle bir araya geldi

Sivas'lı ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen, bedensel ve zihinsel engelli bireyler ve aileleriyle bir araya gelerek konser verdi.

SİVAS (İHA) - Sivas'lı ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen, bedensel ve zihinsel engelli bireyler ve aileleriyle bir araya gelerek konser verdi.

Sivas bedensel zihinsel engelli ve engelli aileleri yardımlaşma ve dayanışma derneği tarafından engelliler haftasında etkinlik düzenlendi. Engelli aileleri sanatçı Pınar Dağdelen'i düzenlenen etkinliğe davet ettiler. Daveti kırmayarak engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya gelen Dağdelen, türküler ve halaylar eşliğinde katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Sanatçı Dağdelen, engelli bireylerle tek tek ilgilenerek hatıra fotoğrafı çekildi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Engelli, Konser, Sivas, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title