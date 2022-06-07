Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty, tırnak eti bakımının püf noktalarını açıkladı - Haberler

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Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty, tırnak eti bakımının püf noktalarını açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty, tırnak eti bakımının püf noktalarını açıkladı

Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty işletmecisi modacı Mehmet Sait Dalmış, tırnak eti bakımı hakkında merak edilenleri açıkladı.

Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty işletmecisi modacı Mehmet Sait Dalmış, tırnak eti bakımı hakkında merak edilenleri açıkladı.

El ve ayak parmaklarındaki tırnakların çok önemli görevlerinin olduğunu belirten Dalmış, tırnakların tutunmasını sağlayan etlerin, dış etkenlerle çok hızlı büyüdüğünü söyledi. Büyüyen tırnak etlerinin bakımla düzene sokulması gerektiğini belirten Dalmış, çekilip çıkarılan etin yerinde oluşan yara ve iltihaplanmaların kişiyi uzun süre rahatsız edebileceğini ifade etti. Dalmış, "İnsan vücudunun yerle ve dış dünyayla direkt temas eden uzuvları elleri ve ayaklarıdır. El ve ayaklar dış dünyadan gelebilecek her türlü darbeye ve olumsuzluğa maruz kalırlar. Tırnak etleri de bu olumsuzluklardan hemen etkilenir. Kimyasal ürünler, deterjanlarla temas eden ellerin cilt bariyeleri zamanla bozulur. Cilt bariyerlerinin bozulması beraberinde egzama gibi çeşitli hastalıkları getirir. Hastalıkların ve oluşabilecek rahatsızlıkların en aza indirgenebilmesi için tırnak eti bakımına önem verilmeli. Tırnak etlerini korumak önceliğimiz olmalıdır. Su, deterjan gibi dış etkenlerle mümkün olduğunca az temas ettirilmeli. Bunu sağlayabilmek için iş yaparken eldiven kullanılabilir. Tırnak etleriyle oynanmamalı. Batan tırnaklar, tırnak etinin yanından derine doğru kesilmemelidir. Bu şekildeki uygulamalar tırnağın uzadıkça daha derine batmasına ve tırnağın şeklinin bozulmasına neden olacaktır. Yumuşak, ince tırnaklılar saydam ve sertleştirici ojeler veya cilalar kullanmaktadır. Kimyasal içeriklerinden dolayı ete zarar vereceklerinden dikkatli olmak gerekir. Tırnak etlerini yumuşatacak gliserin, vazelin gibi ürünler sürülebilir. Manikür konusunda güzellik merkezi tercihi dikkatli yapılmalıdır. Manikürde kullanılan aletler ve ürünlerin steril olması tırnak eti sağlığı açısından çok büyük önem arz eder" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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