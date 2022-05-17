Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty'den protez tırnak önerisi - Haberler

Gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla adını duyuran Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, protez tırnağın tedavi ve güzellik için uygulanan bir işlem olduğunu söyledi.

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, protez tırnakların çeşitlerinin olduğunu söyledi. Dalmış, devamlı kırılan tırnakları olanların, tırnaklarını yiyenlerin ve ellerinin bakımlı görünmesini isteyenlerin protez tırnağa yöneldiğini ifade etti. Protez tırnağı kadın ve erkeklerin de yaptırdığını aktaran Dalmış, "Ojeyi güzel sürmek ve güzelliğini korumak zordur. Dış etkenlerle tırnaklardaki ojeler çatlayarak, soyularak hoş olmayan görüntülere sahne olurlar. Protez tırnaklar 21 gün boyunca ilk günkü kadar güzel ve estetiktir. Bakımlı tırnaklar için ideal bir yöntemdir. Protez tırnakların rengi, şekli kişinin tercihine göre değişir. Hatta nail art sanatıyla çok daha süslü tırnaklara sahip olunabilir. Genel olarak tırnakların bakımlı ve güzel görünmesini sağlayan protez tırnağın çeşitleri vardır. Çeşitlerde kullanılan malzemeler farklılık gösterir. Merkezlerde uygulanan protez tırnak çeşitleri, akrilik, dipping, jel, smart olarak değişiyor. En eski protez tırnak çeşidi akriliktir. Uzakdoğu uzmanlarının tercih ettiği akriliğin hafif bir kokusu vardır. Günümüzde daha çok akriliğin modernleştirilmiş hali olan smart kullanılır. Amatör uygulamalarda dipping tercih edilir. Protez tırnağın en basit halidir. Kokusu olmaması, daha parlak görünmesi, renk yelpazesinin geniş olmasından dolayı jel daha fazla uygulanmaktadır. Protez tırnağı maliyetini belirleyebilmek için öncelikle uygulanacak çeşidin belirlenmesi gerekir. En düşük fiyata sahip olan natürel renkteki jellerdir. Doğal tırnak rengine yakın olan nüde jellerin üzerine normal oje sürülebilir. Sürülen ojenin asetonla çıkarılmasında da bir sorun oluşmaz. Dilenirse natürel renkli jel protezlere kalıcı oje uygulaması da yapılabilir. Yapılacak kalıcı oje uygulaması maliyeti artıracaktır. Kalıcı ojeli tırnakların çok fazla renk seçeneği bulunmaktadır. Özel tasarımlı nail art uygulaması protezlerin daha estetik görünmesini sağlamaktadır. Protez tırnakların düzenli olarak bakıma ihtiyacı vardır. 3 veya 4 haftada yapılan bakım ücretleri protez uygulama fiyatlarına göre çok daha düşüktür" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel