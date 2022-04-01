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Ünlü Ekonomist Sağman'dan Nazilli konferansı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ünlü Ekonomist Sağman'dan Nazilli konferansı

Nazilli Belediyesi 12. Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali çerçevesinde Ekonomist, Strateji Danışmanlık Kurusucu Murat Sağman katılımcılara 2022 yılında küresel piyasalar ve Türkiye ekonomisi konusunda bilgi verdi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi 12. Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali çerçevesinde Ekonomist, Strateji Danışmanlık Kurusucu Murat Sağman katılımcılara 2022 yılında küresel piyasalar ve Türkiye ekonomisi konusunda bilgi verdi.

Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programa Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ülke çapınca bireylerin finansal okuryazarlık konusunda bilgilendirilmesi ve finansal erişim farkındalıklarının oluşturulması konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Sağman, küresel piyasalar hakkında bilgiler paylaştı.

Yaklaşık 2 saat süren konferansta katılımcıların sorularını yanıtlayan Sağman, Türkiye'deki enflasyon verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nazilli'ye teşriflerinden dolayı Ekonomist Sağman'a teşekkür eden Başkan Özcan; "Edebiyat festivalimiz süresince Türkiye'de ve dünyada adını duyurmuş çok başarılı isimleri Nazillimizde ağırladık. Bizlere çok kıymetli bilgiler verdiler. Bunlardan biri de ekonomi alanında büyük başarılara imza atan Sayın Murat Sağman oldu. Değerli bilgilendirmelerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda tekrar kendilerini ilçemizde görmekten büyük mutluluk duyacağız" diyerek hediye ve çiçek takdiminde bulundu. - AYDIN

Ünlü Ekonomist Sağman'dan Nazilli konferansı

Ünlü Ekonomist Sağman'dan Nazilli konferansı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kürşat Engin Özcan, Edebiyat, Tiyatro, Nazilli, Yerel, Haberler

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