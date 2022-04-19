Üniversitelilerden Başkan Akay'a doğum günü sürprizi

SEYHAN, ADANA (İHA) - Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, iftar yemeğinde bir araya geldiği üniversite öğrencilerinin doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Başkan Akay doğum gününü, öğrencilerle birlikte çiftetelli oynayıp, danslara eşlik ederek kutladı.

Seyhan Belediyesi'nin Ramazan ayı ile birlikte Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi üzerindeki hizmet binasında üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı akşam yemeği artan talep nedeniyle Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesis bünyesinde sürüyor.

Dün verilen iftar yemeğine Başkan Akif Kemal Akay da katıldı. İftar öncesinde gençlerle sohbet edip onları dinleyen Başkan Akay, ezanın okunmasının ardından orucunu gençlerle birlikte açtı. İftar sonrası gençlerden oluşan müzik grubu, seslendirdikleri parçalarla geceyi güzelleştirdi.

Üniversiteli gençler ve belediye personellerinin hazırladığı dört ayrı doğum günü pastasını karşısında gören Başkan Akay şaşkınlığını gizleyemedi. Başkan Akay'ın mutluluğu gözlerinden okundu. Alkışlar ve sloganlar eşliğinde gençlerle birlikte pastaların üzerindeki mumları söndüren Akay, elleriyle gençlere pasta ikram etti.

Gençlerle karşılıklı çiftetelli oynayan Başkan Akay, "Ben artık hiç yaşlanmam" diyerek mutluluğunu dile getirdi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel