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Üniversiteliler Sokak Hayvanlarını Unutmadı

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Düzce Üniversitesi öğrencileri, hava sıcaklıklarının düştüğü bu günlerde sokak hayvanları için mama dağıtımı gerçekleştirdi. Kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için yapılan bu etkinlik il genelinde devam edecek.

Üniversiteliler sokak hayvanlarını unutmadı

DÜZCE - Düzce'de hava sıcaklıklarının 10 derecenin altına düşmesiyle birlikte üniversite öğrencileri sokakta yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi öğrencileri, üniversite kampüsü çevresindeki sokak hayvanlarına mama ulaştırarak, kış aylarında yiyecek sıkıntısı çeken can dostları unutmadı. Öğrenciler, mama dağıtım etkinliklerinin il genelinde devam edeceğini belirtti.

Düzce Üniversitesi öğrencisi Mehmet Ali Türedi, etkinlik hakkında, "Düzce Üniversitesi Dümerang Topluluğu olarak, kampüs çevresinde yoğun olarak bulunan sokak hayvanlarına kış aylarının gelmesi nedeniyle mama dağıtımı yaptık. İlerleyen haftalarda da dağıtımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Üniversiteliler Sokak Hayvanlarını Unutmadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Yerel
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