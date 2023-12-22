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Üniversiteli yabancı öğrenciler Sivas'ta buluştu

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Sultanşehir Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen 'Sivas'ta Uluslararası Öğrenci Olmak' programında 86 farklı ülkeden gelen öğrenciler bir araya geldi. Program renkli görüntülere sahne oldu.

Üniversiteli yabancı öğrenciler bir araya geldi

SİVAS - 86 farklı ülkeden Sivas'a gelen üniversite öğrencileri " Sivas'ta Uluslararası Öğrenci Olmak" adlı programda bir araya geldi. Program renkli görüntülere sahne oldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Sultanşehir Uluslararası Öğrenci Derneği " Sivas'ta Uluslararası Öğrenci Olmak" adlı program düzenledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa 86 farklı ülkeden Sivas'a gelen öğrenciler ve çok sayıda katılımcı katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kuranı Kerim tilaveti ile devam eden programın açılış konuşmasını yapan AFRO Sivas Başkanı Daouda Sow, "Türkiye'ye ayak bastığımız andan itibaren bizi coşku ve muhabbetle kucaklayan Türk Milet'ine şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"3 bin 900 yabancı öğrencimiz var"

Daha sonra konuşma yapan Sultanşehir Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Adem Ayık, "Burada okuyan 3 bin 900 civarında ki öğrenimiz bulunuyor. Bunun dışında uluslararası İmam Hatip Lisesi'nde okuyan 70 civarında ki lise öğrencimizin akademik, kültürel ve sportif alanlarda gelişmelerine katkı sağlamak adına faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Toplantılar, konferanslar ve seminerler gerçekleştiriyoruz. Onların resmi süreçlerinde ise ikamet, göç ve hastane gibi tüm danışmanlık gerektiren süreçlerinde kardeşlerimizin yanında yönetim olarak bulunuyoruz. Tüm hocalarımız ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Bundan sonraki süreçte de göstermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şiirler ve çeşitli gösteriler yapıldı. Programda sahne alan öğrenciler Uygur yöresel dansı gösterisi yaptı. Dans gösterisi katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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