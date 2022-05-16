Üniversiteli gençlerden minik öğrencilere destek - Haberler

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Üniversiteli gençlerden minik öğrencilere destek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Üniversiteli gençlerden minik öğrencilere destek

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri ve Sağlık Yönetimi Topluluğu üyeleri başlatılan kampanya ile toplanan minik öğrencilerin ihtiyaçlarını teslim etti.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri ve Sağlık Yönetimi Topluluğu üyeleri başlatılan kampanya ile toplanan minik öğrencilerin ihtiyaçlarını teslim etti.

Ziyaret öncesi, Bulamaçlı İlkokulunun ihtiyaçlarına yönelik, Sağlık Yönetimi Topluluğu akademik danışmanı Doç. Dr. Fatih Budak öncülüğünde, üniversite genelinde bir yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya ile öğrencilerin mevcut ihtiyaçlarına ve bireysel gelişimlerine yönelik belirlenen kitap ve kırtasiye ürünlerinin yanı sıra, çeşitli oyuncak ve hediyeler toplandı ve Bulamaçlı İlkokuluna ulaştırıldı.

Sağlık Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlileri Merve Koç ve Yakup Safa Çalı ile birlikte Bulamaçlı Köyü İlkokulu'nu ziyaret eden öğrenciler, toplanan kitap ve kırtasiye malzemelerini okul öğretmenlerine teslim ettiler. Okul bahçesinde çocuklarla oyunlar oynayıp etkili zaman geçiren topluluk üyeleri, öğrencilere çeşitli oyuncaklar hediye ederek minik gönüllerin mutluluklarına ortak oldu. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Üniversite, oyunlar, Kitap, Yerel, Haberler

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