Üniversiteli Gençlerden Kan Bağışı Kampanyası

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtlarında kalan üniversiteli gençler, düzenlenen kampanya ile kan bağışının önemine dikkat çekti.

Her geçen gün kan bağışının önemi bir kez daha gün yüzüne çıkarken, Aydın'da üniversiteli gençler kan bağışına dikkat çekti. Nazilli Gevherhan Sultan Yurt Müdürlüğü'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Gerçekleştirilen kampanyaya destek veren üniversiteli gençler ise "kanın bir gün değil her gün ihtiyaç" olduğuna dikkat çekerek kampanyaya destek verdi. Kan bağışında bulunarak farkındalık oluşturan üniversiteli gençler, kanın temininin yalnızca insan olduğunu hatırlatarak, herkesi kan bağışı yapmaya davet etti.

Konu ile ilgili Aydın GSB Yurtları'ndan yapılan açıklamada "Gönüllü öğrencilerimizin katılımıyla 'Kan Bağışı' etkinliği gerçekleştirdik. Her damla kan, bir cana umut. Katkı sağlayan tüm gençlerimize teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN