Üye Girişi
Haberler

Üniversiteli gençler örnek oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde bulunan KYK yurtlarında kalan öğrenciler, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gönüllere taht kurdu.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde bulunan KYK yurtlarında kalan öğrenciler, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gönüllere taht kurdu.

Bolvadin'de KYK yurdunda kalan duyarlı öğrenciler ilçedeki Dayanışma Vakfı'nın katılımıyla anlamlı bir organizasyona imza attı. Etkinlik kapsamında, Bolvadin'deki Şehit Abdil Kılınç İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen üniversiteli gençler, minik öğrencilere bayramlık hediyelerini verdi. Bu güzel jest, hem ilkokul öğrencilerinin yüzünü güldürdü hem de üniversiteli gençlerin topluma karşı olan sorumluluk bilincine dikkat çekti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gençlik Spor Yerel Haberler

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

 Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

 Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

 İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin açıkladığı rakam arasında uçurum var

İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin açıkladığı rakam arasında uçurum var
title