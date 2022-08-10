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Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma toplantısı yapıldı

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Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma toplantısı yapıldı

Yeni Eğitim Öğretim Yılında üniversitelerdeki güvenlik ve sosyo-ekonomik tedbirler Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.

Yeni Eğitim Öğretim Yılında üniversitelerdeki güvenlik ve sosyo-ekonomik tedbirler Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı, Belediye Başkan Vekili, İl Emniyet Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile ilçe Kaymakamlarının da aralarında bulunduğu 27 kişi katıldı.

Toplantıda yeni akademik yılda eğitim-öğretimin huzur ve güven ortamında sürdürülmesine yönelik sosyo-ekonomik önlemler ve alınacak güvenlik tedbirleri konuşulurken, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması hususu da ayrıntılı olarak değerlendirildi.

BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bakkal'ın, Üniversite hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdiği toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de kendi birim faaliyetleri ve planlamaları hakkında katılımcılara çeşitli bilgiler aktardı.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantı kurumlarca yapılması istenen hazırlıklara ilişkin kararların açıklanmasıyla sona erdi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

milli eğitim bakanlığı Zonguldak Jandarma Yerel Haberler

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