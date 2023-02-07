Üniversiteler depremzedeler için açıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede 44 üniversitenin depremzedeler için barınma, yemek ve sağlık hizmeti sunduğunu bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede 44 üniversitenin depremzedeler için barınma, yemek ve sağlık hizmeti sunduğunu bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, depremzedelere destek amacıyla ülke genelindeki üniversitelerle koordinasyon sağlanarak çalışma yürütülüyor.

Ayrıca depremden etkilenen Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay ile deprem bölgesine yakın illerden Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas ve Tunceli'deki üniversitelerin imkanlarının il afet koordinasyon birimlerinin öncülüğünde depremzedelere sunulması kararlaştırıldı.

Depremin etkilediği 10 ildekilerle toplam 44 üniversitede depremzedelere barınma, yemek ve sağlık hizmeti veriliyor. Bu kapsamda, üniversitelerin yurt, yemekhane, toplantı, konferans salonları gibi barınmaya ve diğer ihtiyaçların karşılanmasına elverişli mekanları depremzedelere açıldı.

Depremden kurtulan ve evleri depremde hasar gören vatandaşlar kampüslerdeki güvenli kapalı mekanlara yerleştirildi.

24 saat sıcak yemek ve içecek dağıtılıyor

Depremzedeler için hizmet vermeye başlayan üniversitelerde, 24 saat sıcak yemek ve içecek dağıtılıyor.

Ayrıca Türkiye genelinde üniversite öğrencileri, AFAD ve Türk Kızılay ile koordine halinde, sahadan gelen talepler göz önünde bulundurularak depremzedelerin gıda, giysi, battaniye gibi ihtiyaç duyabilecekleri malzemeler, üniversite kampüslerinde oluşturulan yardım toplama merkezlerinden bölgeye ulaştırıyor.

Tıp fakültesi öğrencileri sahada

Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite öğrencileri de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Tıp fakültesi bulunan üniversitelerin sağlık personeli de depremin hemen ardından bölgeye intikal ederek depremzedelere sağlık hizmeti vermeye başladı.

Üniversiteli milli dağcı ve ekibi 7 hayat kurtardı

Açıklamada, deprem haberini Erzurum'da bir kongredeyken öğrenen ve 17 saat süren yolculuğun ardından Hatay'a ulaşan Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, milli dağcı Çetin Bayram'ın başında bulunduğu ekibin de 24 saatte 7 hayat kurtardığı aktarıldı.

Buna göre, aralarında Rus ve Azerbaycanlı dağcıların da olduğu 11 kişilik ekip, gece önce doktor Ufuk Bayraktar'ı ardından da umudun sembolü haline gelen 2 aylık bebek Mehmet Çınar'ı enkazdan sağ çıkardı.

"Bu dayanışma ruhuyla millet olarak zor günleri birlikte atlatacağız"

YÖK Başkanı Erol Özvar, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, üniversitelerin akademisyeni, idari personeli ve öğrencileriyle depremden etkilenen vatandaşların yardımına hızla koştuğunu vurguladı.

Üniversite kampüslerinin barınma ve tüm imkanlarının devletin kurumlarıyla koordineli şekilde depremzedelerin hizmetine sunulduğuna dikkati çeken Özvar, şunları kaydetti:

"Bölgeden, yaşadığımız bu büyük acıyı hafifletecek dayanışma ve umut hikayeleri geliyor. Üniversite personelimizin, öğrencilerimizin kimi enkazdan insan kurtarıyor, kimi yemek dağıtıyor, kimi yardım toplama çalışmasına katılıyor. Gösterdikleri bu dayanışmadan dolayı tüm akademi camiamızla, üniversite personelimizle ve öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Bu örnek insanlık hikayeleriyle, bu dayanışma ruhuyla millet olarak zor günleri birlikte atlatıp iyileşeceğiz."