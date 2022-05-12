Üniversiteler arasında yapılabilecek iş birlikleri ve faaliyetler üzerinde duruldu - Haberler

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Üniversiteler arasında yapılabilecek iş birlikleri ve faaliyetler üzerinde duruldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Üniversiteler arasında yapılabilecek iş birlikleri ve faaliyetler üzerinde duruldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

ÇANKIRI (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, iki üniversite arasında yapılabilecek iş birlikleri ve faaliyetler üzerinde duruldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Şükrü Beydemir, Rektör Çiftçi'ye misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Görüşmenin sonlanmasının ardından ikili günün anısına birbirlerine hediye takdim etti.

Öte yandan Rektör Beydemir'e ziyareti sırasında Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan eşlik etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Çankırı, Rektör, Çiftçi, Yerel, Haberler

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