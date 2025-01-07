Üniversiteler Arasında Tarımsal İş Birliği Protokolü İmzalandı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, bölgenin tarımsal gelişimine katkı sağlamak amacıyla önemli bir iş birliği protokolüne imza attı.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde imzalanan protokol; Erzurum Teknik Üniversitesi uhdesinde bulunan bir arazinin modern tarım teknikleriyle kullanılmasını ve bu kapsamda ortak araştırmalar, üretim ve demonstrasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesini kapsıyor. İş birliği kapsamında Atatürk Üniversitesinin Ziraat Fakültesi öğrencilerinin akademik araştırmalarını destekleyecek staj ve tez çalışmaları da yürütülecek.

Protokole göre; Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, tahsis edilen arazi üzerinde planlanan çalışmaları organize edecek ve elde edilen ürün gelirinin belirli bir kısmı iş birliğini desteklemek için kullanılacak. Bu süreçte, iki üniversitenin bilimsel ve teknolojik donanımları bir araya gelerek bölgenin modern tarım uygulamalarına örnek teşkil edecek.

Protokol töreninde konuşan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, iş birliğinin üniversiteler arası dayanışmayı güçlendireceğini ve bölgesel kalkınma hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti. Prof. Dr. Bülent Çakmak ise bu girişimin tarım alanında yeni ufuklar açacağını ifade ederek, sürdürülebilir tarım ve bilimsel iş birliklerinin önemine vurgu yaptı. - ERZURUM