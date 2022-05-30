Üniversitede "Türk Sanat Müziği Bahar Konseri" gerçekleştirildi - Haberler

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Üniversitede "Türk Sanat Müziği Bahar Konseri" gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Üniversitede 'Türk Sanat Müziği Bahar Konseri' gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Türk Sanat Müziği Bahar Konseri" gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Türk Sanat Müziği Bahar Konseri" gerçekleştirildi.

Üniversite Rektörlük Konferans Salonu'nda, Kilis Musiki Derneği organizasyonu ve Kilis Kent Konseyi ile Üniversitemiz El Sanatları Öğrenci Topluluğu iş birliğiyle Türk Sanat Müziği Bahar Konseri gerçekleştirildi.

Konsere, Rektör Yardımcısi Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, Kilis Kent Konseyi ve Baro Başkanı Av. Hayri Muammer Fazlıağaoğlu'nun da iştirak ettiği konserde musiki severler bir araya geldi.

Mustafa Türkay Mecilioğlu'nun şefliğinde icra edilen konserin ilk bölümünde, Kilisli bestekarlar Alaeddin Yavaşça, Bilge Özgen, İbrahim Halil Taşkent, Hülya Gökçe, Ökkeş Özköseler, Mustafa Türkay Mecilioğlu'nun eserlerine yer verildi. İkinci bölümde ise ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden türküler söylendi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Sanat Müziği Kent Konseyi Aralık Kilis Yerel Haberler

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