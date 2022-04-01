Üniversitede "Hukuk ve Avukatlık Mesleği" konulu söyleşi gerçekleştirildi

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Hukuk ve Avukatlık Mesleği" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Hukuk ve Adalet Öğrenci Topluluğunun faaliyetleri arasında yer alan Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi toplantı salonunda Öğr. Gör. Betül Asena Sönmez'in danışmanlığında 7 Aralık Üniversitesi Hukuk Müşaviri Mustafa Şahin ve Üniversite Avukatı Mert Çetin ile "Hukuk ve Avukatlık Mesleği" konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide, hukuk fakültesinin olumlu kazanımları üzerinde duruldu. Hakimlik, savcılık, kurum avukatlığı, akademisyenlik ve serbest avukatlık hakkında genel bilgiler verildi. Bunun yanı sıra bu mesleklerin aralarındaki farklara, avantajlarına ve dezavantajlarına değinildi. Bu mesleklerin zorlukları ve hukuksal yönleri güncel örneklerle öğrencilere aktarıldı.

Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel