Üniversitede "Çizgi Ötesi Öğretmenlik" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi - Haberler

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Üniversitede "Çizgi Ötesi Öğretmenlik" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Üniversitede 'Çizgi Ötesi Öğretmenlik' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Çizgi Ötesi Öğretmenlik" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Çizgi Ötesi Öğretmenlik" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Matematik ve Eğitim Topluluğunun bünyesinde düzenlenen "Çizgi Ötesi Öğretmenlik" başlıklı söyleşi, Dr. Öğr. Üyesi Zühal Gün Şahin'in yönlendiriciliği ve Öğretmen Emre Özel'in sunumlarıyla gerçekleştirildi. Söyleşinin açılış konuşmasını Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar yaptı.

Farklı yıllarda "Yılın Öğretmeni", "Yılın En İyi Eğitimcisi" ve "Yılın En Sıra Dışı Öğretmeni" ödüllerini almaya hak kazanan Özel söyleşisinde, yapmış olduğu projelerden ve öğretmenlik deneyimlerinden bahsetti. Zaman zaman duygusal anlar yaşatan Özel, öğretmenlik mesleğinin güzelliklerini ön plana çıkardı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aralık Kilis Yerel Haberler

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