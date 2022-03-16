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Üniversitede Afet tatbikatı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Üniversitede Afet tatbikatı gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlıklı Yaşam Topluluğu tarafından afet eğitimi yapıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlıklı Yaşam Topluluğu tarafından afet eğitimi yapıldı.

Yüksekokulda afet bilinci geliştirebilmek, afete karşı farkındalık oluşturabilmek için öğrenci ve akademisyenlere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personelleri tarafından afet eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Eğitimde, afet, afetin etkileri, afet öncesinde yapılması gereken hazırlıklar, afet çantasında bulunması gerekli olan malzemeler, "Çök, Kapan, Tutun" pozisyonunun önemi, afet sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ve tahliye nasıl olmalı gibi konular ile ilgili bilgiler verildi. Siren çalınarak tatbikat yapıldı. Öğrenciler önce çök, kapan, tutun pozisyonu yaptılar. Ardından toplanma alanına tahliye edildiler. - KİLİS

Üniversitede Afet tatbikatı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, AFAD, Yerel, Haberler

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