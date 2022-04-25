Üniversite yönetimi Erasmus'u kazanan öğrencilerle bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Aldemir ve Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, iftarda Uluslararası ve Erasmus+' a hak kazanan öğrencilerimizle bir araya geldi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Aldemir ve Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Görentaş ve Ofis personelleri, TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yakup Alan ve TÖMER'de ders veren akademik personeller Merkez Kampüsü Sosyal ve Kültürel Merkezi'nde bulunan yemekhanede Uluslararası öğrenciler ve Erasmus+'a hak kazanan öğrencilerle bir araya geldi. Tüm katılımcı personeller öğrencilerle ayrı ayrı masalarda oturarak onların düşüncelerini ve taleplerini aldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir tüm öğrencilerle ilgilenip katılımları için teşekkürlerini iletti. İftar programı sonrasında öğrenciler memnuniyetlerini dile getirdi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel