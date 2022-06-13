Üniversite sınavına girecek gençler, son hazırlıklarını Kitaphane'de yaptı Başiskele Belediyesi tarafından hizmete açılan Kitaphane, üniversite sınavına hazırlananların ilk tercihi oldu. Başiskele Belediyesi tarafından hizmete açılan Kitaphane, üniversite sınavına hazırlananların ilk tercihi oldu. 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS-2022) sayılı günler kala sınava hazırlanan üniversite adayları hafta sonu boyunca Kitaphane'de son hazırlıklarını yaptı. Yoğun sınav maratonu ve eğitim dönemi içerisinde ders çalışabilecekleri ortam arayan öğrenciler, Kitaphane'de ders çalışırken buradaki materyallerden ve kaynaklardan faydalanma imkanı da buldu. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Başiskele Yerel Haberler

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