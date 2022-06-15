Üniversite sınavı öncesi Oltu'da güvenlik toplantısı yapıldı

ÖSYM Oltu Sınav Koordinatörlüğü 2022 YKS sınav koordinasyon kurulu toplantısı yaptı.

Oltu Belediyesi Sosyal Tesislerinde yapılan toplantıya Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal başkanlık etti. Toplantıya Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Atatürk Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı ve OSYM Oltu Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ethem Gökboğa ve Oltu Nüfus Müdür Vekili İlhami Beydilli katıldı.

ÖSYM Oltu Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt kurul üyelerine 2022 YKS sınavı ile ilgili bilgi verdi. Sınavın birinci oturumuna 11 binada 2398 aday, ikinci oturumuna 8 binada 1533 aday ve Pazar günü öğleden sonra yapılacak olan üçüncü oturumuna ise 2 binada 49 adayın katılacağı belirtildi. Ayrıca her üç oturuma katılacak adaylardan 11 kişinin de engelli aday olduğu bilgisi verildi. Daha sonra sınav öncesinde, sınav esnasında ve sınav bitiminde yapılması gerekenler olmak üzere üç ana başlıktan oluşan gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda öğrencilerin rahatsız olmaması için sınav esnasında alınacak tedbirlerle tabiri caizse kuş uçmayacak sınavda girecek bütün öğrencilere başarılar dilendi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel