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Üniversite okumaya gelen gençleri terminalde karşıladılar

Yerel Haberler

Üniversite okumaya gelen gençleri terminalde karşıladılar

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde MYO'ya üniversite okumak için gelen öğrencilere yardımcı olmak amaçlıyla Devrek Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından stant kuruldu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde MYO'ya üniversite okumak için gelen öğrencilere yardımcı olmak amaçlıyla Devrek Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından stant kuruldu.

Üniversiteye okumak için öğrenciler ve ailelerine destek olmak amacıyla kurulan stant ilgi odağı oldu. Devrek İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce kurulan stantta ilçeye üniversite öğrenimi için gelen öğrencilere ilçe hakkında bilgiler verilerek bilgilendirilme yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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